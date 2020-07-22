Богота, , 02:09 — REGNUM На северо-востоке Колумбии 21 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает национальная геологическая служба Колумбии.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:40 по местному времени в муниципалитете Пьедекуеста (город с населением более 210 тыс. человек), расположенном в северо-восточном департаменте Сантандер. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 163 километра.

Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи. Эпицентр подземных толчков располагался к югу от островов Фиджи и залегал на глубине 161,61 километра.

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