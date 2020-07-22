Колумбус, США, , 01:28 — REGNUM В США по обвинению в причастности к коррупции был задержан спикер нижней палаты законодательного собрания штата Огайо Ларри Хаусхолдер. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Южного округа Огайо.

Из заявления прокуратуры следует, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали также помощника Хаусхолдера и трёх лоббистов. По версии властей, все они оказались причастны к сговору с целью принятия законодателями плана финансовой помощи в размере около $1 млрд для двух атомных электростанций в Огайо. Хаусхолдер, который является республиканцем, якобы получал миллионные суммы от компаний, заинтересованных в финансовой помощи АЭС.

Задержанные подозреваются в том, что в период с марта 2017 года по март 2020 года они были причастны к получению взяток на сумму до $60 млн. Отмечается, что обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, пять ведущих технологических корпораций США сократили свои затраты на лоббирование во втором квартале 2020 года в общей сложности на 4% — до $15,3 млн.

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