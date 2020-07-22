Сува, , 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался к югу от островов Фиджи по координатам 25,084 градусов южной широты и 177,5124 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 161,61 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Фиджи. Его эпицентр находился на глубине 600,18 километра.

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