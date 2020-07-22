Нальчик, , 00:07 — REGNUM В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом 21 июля сообщило Главное управление МЧС по республике.

Столкновение грузовиков произошло в 20:00 по московскому времени в Эльбрусском районе в районе поселка Терскол. В результате ДТП также был поврежден газопровод.

По меньшей мере один человек погиб. Ещё один получил ранения.

Из-за разрушенного газопровода высокого давления диаметром 159 миллиметров без газоснабжения остался поселок Терскол. Общее количество абонентов — 290