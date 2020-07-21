Санкт-Петербург, , 23:00 — REGNUM На территории Всеволожского района Ленинградской области найдены тела двух мужчин со следами поражения электричеством, сообщает 21 июля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Мужчины погибли в промзоне поселка Бугры под высоковольтной линией электропередачи.

Пресс-служба ПАО «Ленэнерго» утверждает, что погибшие не имели никакого отношения к их персоналу, а удар током высокого напряжения получили в ходе попытки протащить металлические строительные леса под высоковольтной линией.

Для содействия в расследовании обстоятельств гибели людей в «Ленэнерго» организована специальная комиссия.

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