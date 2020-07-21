Киев, , 22:20 — REGNUM В Харькове задержан предполагаемый сообщник террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Чуть ранее стало известно, что удерживавший заложников вышел из автобуса и сдался полиции. По словам главы МВД, все находившиеся в автобусе целы.

Напомним, 44-летний гражданин Украины Максим Кривош в течение полудня удерживал порядка десяти заложников в Луцке, со злоумышленником велись переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований преступника, после чего тот освободил трёх человек.

Служба безопасности Украины возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте ранее в этом сюжете: Аваков: все заложники в Луцке освобождены, никто не пострадал