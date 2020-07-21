Тула, , 22:16 — REGNUM В Туле сотрудники полиции выясняют обстоятельства ограбления ювелирного магазина, совершенного с применением топора, сообщает 21 июля Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрея Ярцева.

«Около 18 часов в ювелирный магазин, расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская, ворвался мужчина. Угрожая предметом, похожим на топор, он разбил прилавок, взял несколько лотков с драгоценностями и скрылся», — цитирует агентство слова Ярцева.

По данным полицейских, среди продавцов и посетителей магазина пострадавших нет.

«На месте работают эксперты-криминалисты. Сумма ущерба уточняется», — указано в сообщении пресс-службы.

Подготавливаются данные для возбуждения уголовного дела по факту ограбления.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Йоханнесбурга произошла перестрелка, есть жертвы