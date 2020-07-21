Богота, 21 июля 2020, 22:16 — REGNUM Шесть пострадавших обнаружены в ходе спасательных работ после падения военного вертолёта в Колумбии, написал 21 июля министр обороны страны Ольмес Трухильо в Twitter.
Без вести пропавшими считаются 11 человек: всего на борту находились 17 человек. Поиски остальных людей продолжаются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный вертолёт Black Hawk рухнул в колумбийском муниципалитете Миту утром 21 июля.
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