Луцк, Украина, , 22:06 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все взятые в заложники сегодня, 21 июля, в пассажирском автобусе в городе Луцк живы и на данный момент освобождены.

Напомним, что некий Максим Кривош сегодня захватил заложников в пассажирском автобусе в городе Луцк. Он выдвинул ряд абсурдных требований, в частности потребовал от президента Украины Владимира Зеленского призвать всех в просмотру документального фильма 2005 года «Земляне», а ряд других украинских политиков — объявить себя террористами. Зеленский требование выполнил и выложил на своей странице в социальных сетях видеозапись с призывом просмотреть данный фильм.

После этого полицейский спецназ схватил террориста — при этом Кривош сам сдался — вышел из автобуса и лег на землю. Все 13 заложников были освобождены. Никто из них не пострадал. Никакого взрывного устройства в автобусе не было. Информация о ранении одного из заложников не подтвердилась.

Кривошу проведут психическую экспертизу и изберут меру пресечения.

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