Луцк, Украина, , 21:51 — REGNUM В Луцке спецназу удалось нейтрализовать мужчину, который взял заложников пассажиров автобуса. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают украинские правоохранительные органы.

Напомним, что некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста — записать видеообращение, в котором призвать всех посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года об эксплуатации животных людьми. Зеленский такое видеообращение сделал.

Вскоре после этого спецназ МВД пошел на штурм автобуса.

Настоящее имя террориста, захватившего заложников, подписывающего себя в соцсетях как «Максим Плохой» — Максим Кривош.

На данный момент Кривош задержан. Все заложники освобождены.

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