Луцк, Украина, , 20:54 — REGNUM Полиция освободила троих пассажиров автобуса, захваченных в заложники вооружённым мужчиной в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что злоумышленник согласился отпустить трёх человек после личной беседы с главой государства.

Напомним, в городе Луцке на западе Украины весь день продолжается операция по освобождению порядка десяти заложников, захваченных мужчиной в рейсовом автобусе. По предварительным данным, один из заложников ранен.

Подозреваемый — 44-летний гражданин Украины Максим Кривош, который ранее был дважды судим за тяжкие преступления и около десяти лет провёл в тюрьме.

С преступником ведутся переговоры. СБУ возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье «Террористический акт».

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