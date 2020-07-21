Луцк, Украина, , 20:38 — REGNUM Один из заложников, захваченных вооружённым мужчиной в пассажирском автобусе в Луцке, ранен. Об этом сам террорист сообщил по телефону журналистами львовского телеканала «НТА».

»Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен», — заявил преступник.

Он также сообщил, что среди пассажиров автобуса есть одна беременная женщина и один ребёнок.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке по статье «Террористический акт».

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