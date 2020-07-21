Богота, , 20:36 — REGNUM О пропаже с радаров военного вертолёта Black Hawk сообщили 21 июля ВВС Колумбии.

Это произошло сегодня, 21 июля, в первой половине дня. Вертолёт находился на задании в юго-восточной части Колумбии.

Начата спасательная операция по поиску шести военнослужащих, находившихся на борту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в колумбийской столице у самолёта, принадлежащего Управлению по борьбе с распространением наркотиков США, отказали при взлёте шасси.

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