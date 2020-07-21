Соликамск, Пермский край, , 20:08 — REGNUM В Соликамске Пермского края на промышленной площадке по ул. Мира горело здание на площади 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Крупный пожар, по данным портала 59.ru, произошел на участке рудоуправления № 1 ОАО «Уралкалий». Сгорело здание градирни.

Огонь охватил здание днём 21 июля. На ликвидацию пожара потребовалось чуть более получаса. С огнем боролись 28 человек, привлекалось десять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.