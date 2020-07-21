Луцк, Украина, , 19:58 — REGNUM По факту захвата заложников в украинском городе Луцке возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Следователями СБУ начато уголовное производство по части 1 статьи 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в Луцке весь день продолжается операция по освобождению порядка десяти заложников, захваченных вооружённым мужчиной в рейсовом автобусе.

Злоумышленник выдвинул ряд требований — в частности, о том, чтобы представители украинской власти опубликовали видеоролики с признанием себя «террористами в законе». От президента Владимира Зеленского мужчина требует записать видеообращение со словами: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый, 44-летний гражданин Украины Максим Кривош, был дважды судим за тяжкие преступления и около десяти лет провёл в тюрьме.