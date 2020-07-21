Нальчик, , 19:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии не удалось спасти мужчину, пострадавшего при взрыве газа. Инцидент произошел 18 июля в городе Баксане. Мужчина, которому был 61 год, скончался, умер, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«К сожалению, не удалось спасти мужчину, 1959 г. р., получившего ожоги 70% поверхности тела и травмы дыхательных путей — прошедшей ночью он умер», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, всего пострадавших было пятеро — две женщины, 27-и и 57-и лет, и двое детей семи и пяти лет. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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