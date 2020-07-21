Москва, , 19:19 — REGNUM В борьбе с террористом, захватившим автобус с пассажирами в Луцке, украинские силовики показывают верх непрофессионализма. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Крайний непрофессионализм. Террорист в прямом эфире может смотреть, как действуют и где действуют подразделения, которые прибыли его ликвидировать. В зоне действия его стрелкового оружия находятся зеваки, прохожие», — сказал Коротченко.

Также непрофессиональные действия проявляет президент Украины Владимир Зеленский, который комментирует происходящее, что категорически нельзя делать, заявил военный эксперт.

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