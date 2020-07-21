Нальчик, , 19:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «газели» и легкового автомобиля. Пострадали восемь человек.

В МВД по региону сообщили, что автоавария произошла около 15:00 на федеральной трассе «Кавказ». По предварительным данным, водитель маршрутки, следовавшей из Нарткалы в Нальчик, не выполнил требования дорожной разметки и столкнулся с автомашиной «Тойота Камри», которая выполняла разворот.

В полицейском ведомстве уточнили, что число пострадавших устанавливается. Между тем СМИ сообщают о восьми госпитализированных, в том числе семи женщинах.

«У пострадавших сочетанные травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные семеро в состоянии средней тяжести», — цитирует «Интерфакс-Юг» помощника главы минздрава республики Лилию Шомахову.