Москва, , 18:28 — REGNUM В Москве 23 июля пройдёт прощание с учёным и телеведущим Александром Беляевым, сообщили 21 июля в Институте географии Российской академии наук (РАН).

Церемония прощания состоится 23 июля в 14:00 на Троекуровском кладбище столицы, говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат географических наук и ведущий прогноза погоды на ТВ Александр Беляев умер на 72-м году жизни. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

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