Ижевск, , 17:32 — REGNUM В Удмуртии направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление»), п. «г», ч. 4 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти») в отношении двоих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Следствием установлено, что в феврале текущего года в лесопосадке в Завьяловском районе сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств была задержана группа граждан. У них изъяли более 700 г наркотического средства. При задержании один из злоумышленников нанес один удар ножом в область левой руки полицейскому. Правоохранителю удалось отбить удар и обезвредить нападавшего при помощи спецсредств.

В ходе следствия свою попытку нападения обвиняемый отрицал. Однако следствием проведен достаточный объем мероприятий, в результате которых вина обвиняемого была полностью доказана.

Уточняется, что одному из обвиняемых 22 года, он уже был судим ранее, второму 23 года, ранее он был уличен в хранении наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 209 года по подозрению в подделке документов сотрудниками полиции в Москве был задержан мужчина 24 лет, который при задержании оказал сопротивление. Задержанный оказался приезжим, профессиональным спортсменом и победителем турниров по джиу-джитсу. Мужчина нанёс травмы подполковнику и капитану полиции.

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