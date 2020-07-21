Луцк, Украина, , 17:24 — REGNUM В Луцке взрывотехники смогли обезвредить гранату, которую бросил в полицейских человек, захвативший автобус с пассажирами, сообщает 21 июля пресс-служба Национальной полиции Украины.

По утверждению силовиков, с террористом пытаются вести переговоры, но он не идёт на контакт и не выдвигает конкретных требований.

Кроме того, уточняется, что заложников в автобусе около десяти человек.

Напомним, утром 21 июля в украинском городе Луцке мужчина, называющий себя Максим Плохой, захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса «Берестечко — Красниловка». Он угрожает взорвать автобус, а также заявляет, что заложил ещё одну бомбу в одном из людных мест города.

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