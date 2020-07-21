р-н Мокроусовский, , 17:04 — REGNUM В Мокроусовском районе Курганской области полицейские разыскали и вернули владельцу дорогих декоративных голубей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В полицию обратился 65-летний житель села с заявлением о ночной краже восьми декоративных голубей. Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.

В краже пенсионер заподозрил 46-летнего односельчанина, который просил у него голубей для разведения, но в просьбе ему было отказано. Как и предполагалось, птицы были найдены в сарае у соседа, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

А любитель чужих голубей стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).