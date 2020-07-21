Красногорск, 21 июля 2020, 17:02 — REGNUM Сотрудники полиции ищут неизвестного мужчину, устроившего стрельбу в Подмосковье и ранившего двоих человек из-за дорожного конфликта, сообщает 21 июля пресс-служба столичного управления МВД.
Инцидент произошел в деревне Мякинино на территории Московской области.
«Сотрудники полиции принимают меры по задержанию водителя иномарки, который около 13.00 в результате дорожного конфликта в деревне Мякинино произвёл несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия, причинив ранения двум мужчинам и скрылся», — указано в сообщении пресс-службы.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается врачебная помощь.
Полиция выясняет причины и подробности произошедшего.
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