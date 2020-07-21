Пермь, , 16:58 — REGNUM В Пермском крае УФСИН проводит служебное расследования по факту гибели заключенного исправительной колонии, расположенной в Кунгуре, сообщают СМИ.

По данным пресс-службы УФСИН, мужчина 1987 года рождения совершил попытку суицида. Медики колонии не смогли спасти осужденного. Он умер до приезда бригады скорой помощи. В камере мужчина находился один. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на странице в соцсети сообщил, что мужчине оставалось до освобождения из колонии десять дней. По словам правозащитника, на горячую линию Gulagu.net поступила информация, согласно которой у заключенного якобы были неприязненные отношения с сотрудниками исправительной колонии. По одной из версий под суицид замаскировано преступление. По другой версии, суицид все же был, но он допущен из-за халатности должностных лиц, которые не оказывали мужчине необходимой медпомощи как ВИЧ-инфицированному и устраивали провокации.