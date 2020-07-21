Москва, , 17:01 — REGNUM Дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье объединены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя стороны защиты, адвоката Игоря Трунова.

Соответствующее решение было принято в Следственном комитете РФ. Связано это с тем, что обвиняемые фигурируют в каждом из данных уголовных дел.

«Арестованные врачи фигурируют в обоих делах. В этой связи уголовные дела объединены следствием в одно производство», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ объявил в федеральный розыск основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Само уголовное дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в подмосковном поселке тела новорожденного младенца.

Он и еще трое новорожденных суррогатными матерями, находились там под присмотром няни, пока их родители — граждане иностранных государств — оформляли документы на детей. В настоящий момент проводится следствие, направленное на установление всех материалов дела. 15 июля Басманный суд арестовал четверых врачей-гинекологов и акушеров, проходящих по делу.

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