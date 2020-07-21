Норфолк, США, , 16:48 — REGNUM В США на верфи в Норфолке загорелся второй за несколько дней универсальный десантный корабль (УДК), сообщает 21 июля Defense News.

Возгорание произошло на борту универсального десантного корабля USS «Kearsarge» (Кирсардж), поставленного в ремонт. Пожар был вовремя ликвидирован, но после этого случая ремонт был остановлен.

Командование ВМС США требует детального расследования всех обстоятельств этого происшествия.

Напомним, несколько дней назад при схожих обстоятельствах почти полностью сгорел аналогичный УДК «Бономм Ричард».

В данный момент все ремонтные работы на USS «Kearsarge», а также всех остальных кораблях, находящихся на верфи General Dynamics в Норфолке, приостановлены. Когда они возобновятся, неизвестно.

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