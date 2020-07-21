Подольск, Московская область, , 16:46 — REGNUM В подмосковном Подольске рабочие спасли ребёнка, который выпал из окна жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

ЧП произошло в Парковом районе города. Пока мать спала, ребёнок вылез в окно и повис на окне четвёртого этажа.

«На помощь пришли соседи и сотрудники управляющей компании ближайших домов — они развернули одеяло внизу и смогли его поймать», — отмечено в сообщении.

Также указывается, что на данный момент ребёнок находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Егоркино Татарии десятилетний ребёнок утонул в котловане.

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