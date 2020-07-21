Луцк, Украина, , 16:27 — REGNUM На Украине в месте захвата заложников террористом в городе Луцке слышны взрывы, сообщает 21 июля «24 канал».

По утверждению корреспондента, стоящие рядом с ним военные оценили хлопок как взрыв гранаты.

«Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», — сказал корреспондент телеканала.

По данным СМИ, захвативший заложников террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое и взорвалось. О пострадавших пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине в центре города Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с людьми.

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