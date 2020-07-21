Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM В Ростовской области из-за вспышки бруцеллёза крупного рогатого скота установлен карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии.

Так, опасную болезнь выявили на животноводческой точке на хуторе Павловка Тарасовского района, а также в посёлках Малые Озера, Красная Дубрава и на хуторе Осиновском Советского района.

Специалисты отмечают, что основным путём распространения бруцеллёза в регионе является перемещение животных без ветеринарных документов, то есть не прошедших исследования. При этом инфекционная болезнь опасна для человека.

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