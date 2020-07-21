Ижевск, , 16:14 — REGNUM В отношении 17-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

17 июля утром в одной из квартир в Ленинском районе Ижевска был обнаружен труп 19-летнего хозяина квартиры с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, накануне обвиняемый и погибший вместе употребляли спиртные напитки. В ходе вечера между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе потасовки обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, а затем скрылся. От полученных ранений хозяин квартиры скончался на месте происшествия.

Злоумышленник позднее был установлен и задержан. В настоящее время в его отношении по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в апреле текущего года был убит шестилетний ребёнок, в причастности к его смерти подозревают его старшего брата в возрасте 13 лет. По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом. Родители в это время отсутствовали. В итоге шестилетний мальчик был найден мёртвым с ножевыми ранениями.