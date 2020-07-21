Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Ликвидация последствий сильнейшего ливня, обрушившегося на Ростов-на-Дону 17 июля, под контроль взяла прокуратура. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В частности, в Ростове на Дону и Батайске оказались подтоплены низменные участки местности, частные жилые дома, улицы и социально-значимые объекты. Прокуратура проверит, насколько эффективно власти справляются с последствиями разгула и стихии и соблюдают при этом социальные прав граждан.

ИА REGNUM напоминает, что наибольший удар стихии принял на себя Советский район Ростова-на-Дону. Здесь под воду ушли десятки автомобилей, оказались затоплены улицы Извилистая и Малиновского. Однако ливень не обошёл стороной и другие районы областного центра, где пострадали, в том числе, социальные объекты.

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