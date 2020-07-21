Луцк, Украина, , 16:14 — REGNUM Взрывотехники обследуют территорию возле прокуратуры Луцка, поскольку там может быть заложена бомба. Об этом сообщает 21 июля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отметили, что решение было принято после того, как правоохранители отследили перемещения мужчины, подозреваемого в захвате автобуса. Он якобы часто гулял возле здания прокуратуры в центре Луцка.

Издание также опубликовало детали биографии подозреваемого в терроризме. Он дважды судим по статьям «разбой», «мошенничество», «вымогательство», «бандитизм», «незаконное обращение с оружием». Отец мужчины является работником местного университета.

Напомним, ранее подозреваемый в терроризме заявил, что взрывчатка находится не только в захваченном автобусе, но и в одном из людных мест Луцка.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что подозреваемого, возможно, зовут Максим Кривош. Он якобы прописан в Ровенской области и проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице.

Читайте также: На Украине назвали возможное имя мужчины, захватившего автобус с людьми