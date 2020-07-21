Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM Ростовский суд вынесен приговор в отношении лжезастройщика, похитившего более 25,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идёт о недостроенном объекте в переулке Жлобинском в Ростове-на-Дону. В материалах уголовного дела говорится, что в отсутствие разрешения на строительство застройщик похитил у 14 дольщиков свыше 25,5 млн рублей. Действовал подсудимый с группой лиц по предварительному сговору.

Железнодорожный районный суд признал застройщика виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчина оштрафован на 1 млн рублей. На имущество подсудимого наложен арест. Приговор в законную силу пока не вступил.