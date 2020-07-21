Йошкар-Ола, , 15:47 — REGNUM В Марий Эл в отношении сотрудницы компании мобильной связи вынесли приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшее копирование компьютерной информации, с использованием своего служебного положения»). Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в мае продавец-консультант салона мобильной связи в Йошкар-Оле, используя служебное положение, запросила детализацию о соединениях одного из абонентов и передала ее пользователю в одном из мессенджеров за 2 тыс. рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что наказание вынесено с учетом того, что обвиняемая совершила преступление средней тяжести, а причиненный ущерб она загладила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах летом 2018 года три человека были осуждены за нарушение тайны телефонных переговоров. В числе фигурантов уголовного дела — бывшая сотрудница салона сотовой связи.

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