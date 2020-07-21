Казань, , 15:49 — REGNUM В Казани 21 июля на проспекте Ямашева в сторону Квартала троллейбус снес опору электроосвещения, задев штанговым токоприемником провода. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Столб рухнул прямо на троллейбус, который протащил его еще несколько метров за собой. Проезжавший мимо велосипедист едва не пострадал при падении опоры освещения. Рухнувший столб повредил провода, висевшие над проезжей частью, которые начали искрить. На дороге образовалась пробка. Аварийные службы выехали на место ДТП и устраняют последствия. Информация о пострадавших уточняется.

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2019 года восемь человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в центре Казани.

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