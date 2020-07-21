Ханой, , 15:36 — REGNUM 20 июля во Вьетнаме задержали семь человек по подозрению в контрабанде и распространении наркотиков. Об этом сообщает VNA со ссылкой на представителей министерства общественной безопасности Вьетнама.

По их словам, среди задержанных два гражданина Южной Кореи, два гражданина Китая и три гражданина Вьетнама.

Известно, что в ходе рейда правоохранительным органам удалось конфисковать 40 кг наркотических средств. Расследование продолжается.

Напомним, что в мае текущего года из Таиланда в Южную Корею репатриировали южнокорейца, подозреваемого в контрабанде и сбыте наркотиков.

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