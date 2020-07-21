Краснодар, , 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В Сети появились видео с кадрами того, как смерч выходит на берег. Сильным ветром в воздух поднимались шезлонги, другая пляжная мебель, личные вещи отдыхающих.

«В полдень смерч подошёл к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесён ущерб пляжному оборудованию», — цитирует Интерфакс администрацию города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти предупредили жителей Сочи и туристов о прогнозируемых смерчах, попросив не выходить на берег моря.