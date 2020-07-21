Киев, , 15:11 — REGNUM Анонимный звонок о минировании торгового центра Ocean Plaza в Киеве поступил в полицию. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В сообщении говорится, что на место ЧП прибыли представители экстренных служб. В данный момент идёт эвакуация посетителей торгового центра, полицейские оцепили территорию.

Напомним, ранее в Киеве возле станции метро «Минская» были найдены и обезврежены два взрывных устройства, а в Луцке террорист взял в заложники пассажиров автобуса.

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