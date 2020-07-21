Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор двум чебоксарцам, которым инкриминировали организацию незаконной миграции. Следствием установлено, что они организовали въезд в страну более 120 иностранцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.

По данным правоохранителей, с октября 2018 года по октябрь 2019 года злоумышленники вносили недостоверные сведения в документы для приглашения для въезда в Россию в части целей визита. Документы фигуранты уголовных дел предоставляли в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии от лица приглашающей организации

«Но при этом при въезде иностранных граждан на территорию России взятые на себя обязательства не выполняли», — говорится в сообщении.

По данным УФСБ по Чувашии, таким образом был организован незаконный въезд на территорию России более 120 иностранных граждан.

Ленинский районный суд Чебоксар признал двух горожан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Им назначено два года условно с испытательным сроком на два и три года. Приговоры суда вступил в законную силу.

В УФСБ уточняют, что в настоящее время в Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении третьего фигуранта уголовного дела.

В Чувашии периодически возбуждают уголовные дела по факту фиктивной прописки мигрантов. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 года за незаконную регистрацию иностранца привлечена к ответственности чебоксарка, в отношении которой ранее уже возбуждалось уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов. Квартира горожанки ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных структур: в августе 2014 года в отношении хозяйки квартиры было возбуждено уголовное дело по факту организации в 2012 году незаконного и фиктивного пребывания 37 иностранных граждан.

Подробнее: Дело в отношении чебоксарки, прописавшей 37 мигрантов, прекращено