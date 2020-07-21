Чебоксары, 21 июля 2020, 15:05 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор двум чебоксарцам, которым инкриминировали организацию незаконной миграции. Следствием установлено, что они организовали въезд в страну более 120 иностранцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.
По данным правоохранителей, с октября 2018 года по октябрь 2019 года злоумышленники вносили недостоверные сведения в документы для приглашения для въезда в Россию в части целей визита. Документы фигуранты уголовных дел предоставляли в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии от лица приглашающей организации
По данным УФСБ по Чувашии, таким образом был организован незаконный въезд на территорию России более 120 иностранных граждан.
Ленинский районный суд Чебоксар признал двух горожан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Им назначено два года условно с испытательным сроком на два и три года. Приговоры суда вступил в законную силу.
В УФСБ уточняют, что в настоящее время в Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении третьего фигуранта уголовного дела.
В Чувашии периодически возбуждают уголовные дела по факту фиктивной прописки мигрантов. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 года за незаконную регистрацию иностранца привлечена к ответственности чебоксарка, в отношении которой ранее уже возбуждалось уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов. Квартира горожанки ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных структур: в августе 2014 года в отношении хозяйки квартиры было возбуждено уголовное дело по факту организации в 2012 году незаконного и фиктивного пребывания 37 иностранных граждан.
Подробнее: Дело в отношении чебоксарки, прописавшей 37 мигрантов, прекращено