* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:00 — REGNUM В Афганистане террористы атаковали полицейский участок. Об этом 21 июля сообщает агентство Пажвак.

Читайте также: В афганской провинции Вардак прогремел взрыв, есть жертвы

Нападение совершили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Чакансур.

В результате погибли шесть сотрудников служб безопасности, ещё 18 получили ранения. Также известно, что были ликвидированы шестеро талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Также по теме: На севере Афганистана из-за нападений боевиков погибли 13 человек

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, при взрыве в районе Сайед Абад в афганской провинции Вардак погибли восемь афганских военных, девять ранены. Инцидент произошёл в дневное время. Бомба была взорвана рядом с колонной машин, в которых находились военные.