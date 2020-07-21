Киев, , 14:48 — REGNUM Сотрудники украинской полиции задержали в Киеве двух человек после нападения, совершенного на депутата Верховной рады страны от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина. Об этом 21 июля сообщает полиция Киева на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении напоминается, что 21 июля около 12:00 (совпадает с мск) около здания Верховной рады Украины в Киеве был неизвестными облит жидкостью зеленого цвета депутат парламента страны.

«Полицейские немедленно отреагировали на противоправные действия и задержали двух человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанные были доставлены в Печерское управление полиции для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин содеянного и что в настоящее время продолжается проверка данного факта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве возле станции метро «Минская» произошёл взрыв.