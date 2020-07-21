Ёнин, , 14:47 — REGNUM 21 июля в Южной Корее на одном из логистических центров произошёл пожар. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 8:29 по местному времени в логистическом центре SLC, расположенном в городе Ёнин провинции Кёнгидо.

Для тушения пожара было задействовано 76 единиц пожарной техники и 190 представителей пожарной бригады.

Известно, что в результате возгорания погибли пять человек, еще восемь человек были доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранительные органы и представители пожарной службы выясняют причины возникновения пожара.