Киев, 21 июля 2020, 14:28 — REGNUM В Киеве возле станции метро «Минская» произошёл взрыв. Об этом сообщил 21 июля ресурс «Киев оперативный».
Журналисты отметили, что ранее возле метро был обнаружен подозрительный чемодан.
По предварительным данным, около полудня в полицию Киева поступил звонок от неизвестного, который заявил, что рядом с метро «Минская» заминированы два автокиоска.
Позже ситуацию прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко:
Напомним, ранее в Луцке неизвестный мужчина захватил автобус с людьми. В салоне транспортного средства могут находиться дети и беременные женщины.
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