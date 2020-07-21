Киев, , 14:28 — REGNUM В Киеве возле станции метро «Минская» произошёл взрыв. Об этом сообщил 21 июля ресурс «Киев оперативный».

Журналисты отметили, что ранее возле метро был обнаружен подозрительный чемодан.

По предварительным данным, около полудня в полицию Киева поступил звонок от неизвестного, который заявил, что рядом с метро «Минская» заминированы два автокиоска.

Позже ситуацию прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко:

«Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы… Взрывчатку, закреплённую между легковым автомобилем и автокиосками, обезвредили», — заявил он.

Напомним, ранее в Луцке неизвестный мужчина захватил автобус с людьми. В салоне транспортного средства могут находиться дети и беременные женщины.

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