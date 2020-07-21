Оренбург, , 14:14 — REGNUM В Пономарёвском районе Оренбургской области по факту смерти годовалого ребенка проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 20 июля в райцентре. На ребенка, который остался на какое-то время без присмотра (на момент происшествия мать и 11-летняя сестра находились на кухне) упал с тумбы телевизор. Малолетний в бессознательном состоянии был доставлен в местную больницу, где скончался.

Устанавливаются все обстоятельства смерти ребёнка, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.