Йоханнесбург, ЮАР, , 14:19 — REGNUM Два человека были убиты в аэропорту Йоханнесбурга 18 июля во время перестрелки между полицией и злоумышленниками, которые украли маски для лица и мобильные телефоны. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение полиции.

«Группа подозреваемых проникла в грузовой отсек аэропорта О. Р. Тамбо и держала сотрудников под дулом пистолета на одном из складов», — сообщили в полиции.

Отмечается, что в результате «погони и перестрелки» двое подозреваемых были застрелены, а еще семеро арестованы.

«Гражданское лицо, находившееся поблизости, получило огнестрельное ранение, очевидно, от шальной пули. Полиция при обыске грузовика подозреваемых обнаружила похищенные средства индивидуальной защиты (маски), а также три ящика с мобильными телефонами», — добавили в полиции.

Напомним, в стране один из самых высоких уровней преступности в мире.