Москва, , 14:32 — REGNUM Вокруг автобуса, который вместе с пассажирами захватил террорист в украинском городе Луцк, следует заглушить любую связь. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ситуация стандартная. Но в том регионе Украины подготовленных спецназовцев и переговорщиков нет. Показали сейчас спецназ — люди в обычных бронежилетах, в майках с коротким рукавом. Должен быть направлен квалифицированный переговорщик. Должна быть подавлена любая связь в радиусе 100−200 метров. Потому что у него могут быть сообщники, он может использовать мобильную сотовую связь для активации взрывных устройств, он сможет общаться со СМИ», — сказал Коротченко.

Также эксперт заявил, что для спецслужб критически важно установить прослушивающие устройства, которые бы позволяли фиксировать всё, что происходит внутри автобуса с заложниками.

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