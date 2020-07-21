Нурлатский район, , 14:11 — REGNUM В селе Егоркино Нурлатского района Татарии 20 июля утонул 10-летний мальчик. Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба ведомства.

Мальчик в компании двух сверстников решил искупаться в искусственном котловане, вырытым двумя сельчанами для хозяйственных нужд. Водоем не был огорожен и его глубина достигала двух метров. На берегу котлована ребенок поскользнулся и упал в воду, впоследствии захлебнулся. Тело мальчика извлекли местные жители.

Обстоятельства инцидента выясняются, расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов обеспокоен большим количеством погибших на водных объектах республики и поручил взять мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде под особый контроль.

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