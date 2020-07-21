Луцк, Украина, , 14:15 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, заявил, что в салоне транспортного средства есть дети и беременные женщины. Об этом сообщил 21 июля украинский телеканал «Перший».

Журналистам удалось пообщаться со злоумышленником по телефону. Он подчеркнул, что вооружён и готов привести в действие взрывные устройства.

«Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат», — рассказал злоумышленник.

Он также заявил журналистам о том, что его требования опубликованы в социальных сетях от имени «Максима Плохого», а также, что у него много заложников.

«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные», — заявил он.

Ранее украинские СМИ выяснили имя предполагаемого преступника. Им оказался житель Ровенской области по имени Максим Кривош.

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