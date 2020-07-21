Посёлок городского типа Джубга, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM Следствие по уголовному делу о крушении катера «Атолл» в акватории Черного моря в районе поселка Джубга Туапсинского района 5 июля завершено, дело готовится к передаче в суд, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе Следственного комитета России. Обвиняемыми по громкому делу проходит водитель судна и его владелец.

Авария произошла около 17:50 минут 5 июля 2019 года в Чёрном море в районе поселка Джубга — в 300 метрах от берега: прогулочный катер, на котором находились 49 отдыхающих, в том числе 19 несовершеннолетних, перевернулся. В результате утонули две женщины.

По данным Следственного комитета, число находившихся на катере пассажиров более чем в четыре раза превышало его максимальную вместимость (11 человек). Кроме того, по версии следствия, в конструкцию катера были внесены существенные изменения, которые нарушили показатели его устойчивости. Двигатель маломерного судна в момент аварии был неисправен.

«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК.

Отметим, что капитан «Атолла» был задержан 6 июля 2019 года и отправлен под арест. В сентябре 2019-го появилась информация о том, что собственника катера объявлен в розыск.

Об этом: Кубань: хозяин перевернувшегося катера «Атолл» объявлен в розыск