Луцк, Украина, , 13:55 — REGNUM Мужчину, захватившего автобус в украинском Луцке, возможно, зовут Максим Кривош. Об этом сообщило 21 июля местное издание «Волынские новости» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, он прописан в городе Дубно Ровенской области, имеет несколько судимостей и принудительно лечился в психиатрической больнице.

Знакомые подозреваемого рассказали журналистам, что он производил впечатление «странного человека».

Как передавало ИА REGNUM, ранее злоумышленник выбросил из захваченного автобуса гранату, которая не взорвалась, поскольку чека не была выдернута.

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